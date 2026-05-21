El atropello del menor tuvo lugar poco antes de las 14:15 del mediodía

También en Tarragona, otro menor sufrió un atropello 24 horas antes

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Un niño de 4 años se encuentra en estado crítico después de que este miércoles, 20 de mayo, fuera atropellado cuando iba en patinete en el Vendrell, en el Baix Penedès, Tarragona. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 14:15 del mediodía en la zona de la plaza de Ca l'Escori.

Todo ocurrió cuando el menor, montado en un patinete de juguete, pasó por delante de un coche, el cual embistió al niño al cual no le dio tiempo a esquivar.

Heridas muy graves

Testigos de los hechos llamaron al teléfono de emergencias 112 para alertar del accidente y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y diversas ambulancias y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios realizaron las primeras atenciones al menor, que presentaba heridas extremadamente graves y ha tenido que ser evacuado de urgencia con el helicóptero hasta el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, donde ha ingresado con pronóstico reservado.

La Policía Local, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación del siniestro y ha tomado declaraciones tanto al conductor como a los diversos testigos de los hechos.

Segundo atropello a un menor en el Camp de Tarragona

El atropello de un niño de 4 años en el Vendrell se produjo menos de 24 horas después de otro atropello a un menor en la ciudad de Tarragona.

Los hechos tuvieron lugar este martes 19 de mayo por la tarde en la calle de la Església, en el barrio de Sant Salvador, cuando un niño de 5 años salió corriendo a la carretera sin mirar, momento en el que un coche que circulaba por la vía no lo pudo esquivar y lo atropelló de forma accidental.

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Fruto del choque, sufrió un golpe muy fuerte y, a causa de la gravedad de las lesiones, lo evacuaron de urgencia con el helicóptero al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde quedó ingresado para intervenirlo.