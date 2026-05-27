Aparece en buen estado el joven que llevaba varios días desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Compartir







La Policía Nacional ha informado de que el joven Issa B.P., de 20 años, ha aparecido en buen estado tras llevar desaparecido desde el 19 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.

El cuerpo policial había solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Issa B.P., ya que su entorno no sabía nada del joven desde el 19 de mayo.