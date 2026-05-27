Aparece en buen estado el joven que llevaba varios días desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
Muere un bebé de 16 meses al precipitarse desde una ventana de un sexto piso en Zaragoza: su madre estaba preparando la comida
La Policía Nacional ha informado de que el joven Issa B.P., de 20 años, ha aparecido en buen estado tras llevar desaparecido desde el 19 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.
El cuerpo policial había solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Issa B.P., ya que su entorno no sabía nada del joven desde el 19 de mayo.