Antonio Rodríguez Agencia EFE 27 MAY 2026 - 15:19h.

Su madre estaba preparando la comida mientras el pequeño estaba solo en el salón, se habría subido a una zona elevada y se precipitó

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Un menor de 16 meses ha fallecido al precipitarse desde una ventana de un sexto piso, en un edificio de la calle Monasterio de Obarra, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes recibieron una llamada a las 13:30 horas del mediodía de este miércoles en el que le informaban del suceso. La patrulla fue la primera en llegar al lugar de los hechos, donde encontraron el cuerpo del menor y a la madre en un estado de 'shock'.

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Según apunta 'El Periódico de Aragón', la madre cuenta que "se había ido a preparar la comida y había dejado solo al niño en el salón". Unos instantes en los que el pequeño de poco más de un año habría trepado hasta una zona elevada y desde ahí se habría precipitado por la ventana.

El pequeño, que cayó desde un sexto piso, sufrió un fuerte traumatismo que acabó con su vida. Desde el Gobierno de Aragón indican que se ha desplazado al lugar una ambulancia medicalizada del 061, pero cuando ha llegado al lugar, el niño ya había fallecido. Además, desde el medio de Aragón añaden que los sanitarios "intentaron reanimarlo durante unos 30 minutos" sin éxito.

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Por otro lado, hasta el edificio se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Hermandad de la Sangre de Cristo para trasladar el cadáver del niño al Instituto de Medicina Legal de Aragón con el fin de practicarle la autopsia.