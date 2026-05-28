Los bomberos trabajan para para intentar evitar que las llamas alcancen la zona forestal que rodea la industria

Estabilizan el incendio en el Parque Nacional de Doñana, Huelva: siguen los trabajos de control del fuego ante las casi 400 hectáreas quemadas

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Más de 600 vecinos se encuentra confinados en el Maresme de Barcelona, donde los bomberos tratan de controlar un incendio declarado en la localidad de Òrrius. El fuego ha comenzado en el patio de una industria que a esta hora arde con gran virulencia. Los equipos de emergencias intentan que las llamas no alcancen la zona forestal. Protección Civil ha pedido a más de 600 personas que se confinen en sus casas. Informa en el vídeo Gemma Domene.

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 30 dotaciones, de las cuales cuatro son unidades aéreas y que "no propaga" aunque sigue activo, informan en un apunte en 'X'. "Trabajamos para asegurar la cola, que es donde se ha producido el derrame de parafina", explican los Bombers, que siguen con la contención del incendio de una nave industrial de Proquinat que quema desde este jueves a las 12:40 horas.

El inspector de Bombers Miquel López ha explicado que hacia las 16:15 horas el incendio que "afecta la parte forestal está estabilizado", mientras siguen trabajando en el de la parte industrial, donde sigue quemando la parafina. Sobre las posibles causas del incendio, López ha afirmado que faltará una "investigación posterior" para determinar qué ha pasado. Protecció Civil ha confinado a la población de Òrrius vía un ES-Alert por el incendio, lo que afecta a unas 600 personas, y recomienda cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

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Al menos cinco personas atendidas

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro unidades y el equipo conjunto con Bombers y ha asistido a cinco personas por el incendio, si bien todas de ellas han sido dadas de alta 'in situ', y el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 14:15 un total de 350 llamadas relacionadas con el incendio.

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El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro unidades y el equipo conjunto con Bombers de la Generalitat y ha asistido a cinco personas, si bien todas de ellas han sido dadas de alta 'in situ', ha informado el SEM en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han informado a través de la misma red social de que la nave está ardiendo "completamente" y que están aplicando una estrategia defensiva desde el exterior, porque existe un peligro de que la cubierta colapse, mientras que el incendio forestal en la zona contigua a la edificación sigue activo.

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Los bomberos, que trabajan en la extinción del fuego con un total de 21 dotaciones terrestres y cuatro aéreas, han confirmado que todos los trabajadores han podido salir y que no hay ninguna persona afectada por estos hechos. Protecció Civil ha pedido a los residentes en Òrrius, unos 800, que se confinen y, para ello, ha alertado a la población mediante un ES-Alert. Además, recomiendan cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

Los bomberos recomiendan cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle

Protección Civil ha avisado de que es posible que la alerta se reciba en algunas zonas de la vecina Argentona porque el mensaje se tiene que difundir, también, mediante las antenas de este municipio para asegurar que ES-Alert se recibe en todo el núcleo de Òrrius.

Los Bomberos recomiendan a la ciudadanía cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y llamar al 112 en caso de emergencia