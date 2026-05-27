Ha quedado estabilizado el fuego y continúan trabajando bomberos forestales para conseguir su control total

Dentro de la zona afectada por el fuego existen "islas de vegetación" que no han resultado dañadas

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El incendio declarado el pasado domingo 24 de mayo en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte, Huelva, en pleno Parque Nacional de Doñana, ha quedado estabilizado en la noche de este martes 26, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

A las 22:15 ha quedado estabilizado el fuego y, durante la noche, han continuado trabajando bomberos forestales para conseguir su control, según ha dicho el consejero, quien ha asegurado en un audio enviado a los medios que una primera estimación les lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado.

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Confían en la regeneración de la zona

El consejero además ha añadido que "el estudio de severidad nos llevará a determinar seguramente una gran parte de las zonas afectadas que se podrán regenerar de manera natural, dado que en esa zona la parte afectada no ha tenido una incidencia de incendio severo, lo cual puede provocar que vayamos y podamos hablar y confiar que tengamos una regeneración más temprana y una regeneración natural".

Según Sanz, dentro de la zona afectada por el fuego existen "islas de vegetación" que no han resultado dañadas, por lo que confía en la capacidad de regeneración de la zona.

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Las labores de extinción de este incendio, que se declaró el domingo cerca de la aldea de El Rocío, donde se estaba desarrollando la romería, se han visto dificultadas por el intenso calor de estos días, por la baja humedad, por el viento y por las características del terreno.

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Sanz ha agradecido el "tremendo esfuerzo" de los equipos del Infoca durante estas tres jornadas en las que han sido activados una treintena de medios aéreos, más de 400 personas, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

Aumentan las hectáreas afectadas

La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha ralizado una primera estimación a partir de la imagen satelital de Santinel-2 según la cual se podrían elevar a unas 400 hectáreas las afectadas por el fuego en una zona del Parque Nacional de Doñana de un "enorme valor ecológico y clave para la biodiversidad".

El portavoz de la Oficina Técnica de la organización ecologista WWF, Juanjo Carmona, ha señalado que incendios como este, en pleno mes de mayo, evidencian la necesidad de revisar los periodos de prevención legal establecidos por la Junta de Andalucía.