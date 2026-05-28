Dos personas fallecen en un accidente de tráfico en la antigua N-5, a la altura de Trujillo, Cáceres

El accidente, que se habría ocurrido en torno a las 14,00 horas, se ha registrado en el punto kilométrico 258 de la antigua nacional a Madrid

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Dos personas han fallecido este jueves en un accidente en la antigua carretera nacional N-5, cerca de Trujillo (Cáceres), y en el que estarían involucrados un coche y un camión.

En los primeros datos facilitados por el Centro 112 de Emergencias de Extremadura se informaba de que el accidente había dejado atrapados y heridos. Pocos minutos después, fuentes del 112 han ampliado la información señalando la muerte de dos personas, sin especificar la edad de los fallecidos.

En el punto kilométrico 258 de la antigua nacional a Madrid

El accidente, que se habría ocurrido en torno a las 14,00 horas, se ha registrado en el punto kilométrico 258 de la antigua nacional a Madrid.

Por su parte, la Cruz Roja ha compartido una imagen del accidente en sus redes sociales en la que se observa un choque entre un camión y un choque.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES); en concreto, una unidad de soporte vital básico, un helicóptero y efectivos sanitarios. También han acudido medios de la Cruz Roja de Trujillo, una dotación de bomberos de la localidad y un equipo de mantenimiento de carreteras. Fuentes del 112 señalan que seguirán actualizando la información cuando dispongan de más datos.