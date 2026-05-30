Redacción Andalucía Europa Press 30 MAY 2026 - 18:30h.

Carlos Tejada trabajaba en la Fiscalía Antidroga de Marbella desde 2006, persiguiendo al narcotráfico en la Costa del Sol

"Su recuerdo y legado, profesional y humano, quedarán para siempre en nuestra institución", ha expresado la Fiscalía General del Estado

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MálagaLuto en la Fiscalía General del Estado. Ha muerto a los 58 años el que, desde hace dos décadas, era el fiscal antidroga de Marbella (Málaga). Este 30 de mayo ha fallecido Carlos Tejada Bañales.

En un comunicado, el órgano principal del Ministerio Fiscal ha dado a conocer la noticia, lamentando "profundamente la irreparable pérdida" del vizcaíno. Ya que nació en Portugalete (Vizcaya) el 11 de agosto del 1967.

Antes de ocupar el cargo en la Fiscalía Área marbellí en 2006, Tejada había estado trabajando como juez en Girona durante dos años. También ejerció funciones en la Fiscalía de Menores de Barcelona hasta ocho años.

"Figura clave en la lucha contra el narco"

Para la Fiscalía General del Estado, el fiscal "era una figura clave en la lucha contra el narco". En concreto, "en la persecución y enjuiciamiento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales derivado en la Costa del Sol".

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"Su recuerdo y legado, profesional y humano, quedarán para siempre en nuestra institución", han añadido desde el departamento gubernamental, sumándose "al dolor de su familia, amigos y compañeros".