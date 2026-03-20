Un joven de 23 años, herido grave tras un disparo en Tetuán; el agresor huyó en patinete o bicicleta

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Un joven de 23 años ha resultado herido grave tras recibir un disparo en el hombro en el distrito de Tetuán (Madrid), efectuado por un varón que circulaba en patinete o bicicleta, extremo que aún no ha sido aclarado, y que posteriormente se ha dado a la fuga.

Traslado hospitalario y búsqueda del agresor

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 15:15 horas de este viernes por una agresión ocurrida en la calle Almansa. A su llegada, los sanitarios atendieron al joven, que presentaba una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo.

El herido fue trasladado por Samur-Protección Civil al hospital de La Paz, en estado grave pero estable y consciente, según fuentes de Emergencias Madrid.

Por su parte, el presunto agresor, un varón que circulaba en un vehículo ligero, aún sin confirmar si patinete o bicicleta, huyó del lugar tras el disparo. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.