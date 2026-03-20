Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Tiroteo en una calle de Madrid: un joven de 23 años, en estado grave tras ser disparado por un varón que ha huido

Se traslada grave a hospital a un varón joven que presenta una herida de arma de fuego en un hombro
Los servicios de emergencia trasladaron al herido al hospital de La Paz tras recibir un disparo en el hombro. x: EmergenciasMad
Compartir

Un joven de 23 años ha resultado herido grave tras recibir un disparo en el hombro en el distrito de Tetuán (Madrid), efectuado por un varón que circulaba en patinete o bicicleta, extremo que aún no ha sido aclarado, y que posteriormente se ha dado a la fuga.

Traslado hospitalario y búsqueda del agresor

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 15:15 horas de este viernes por una agresión ocurrida en la calle Almansa. A su llegada, los sanitarios atendieron al joven, que presentaba una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo.

PUEDE INTERESARTE

El herido fue trasladado por Samur-Protección Civil al hospital de La Paz, en estado grave pero estable y consciente, según fuentes de Emergencias Madrid.

Por su parte, el presunto agresor, un varón que circulaba en un vehículo ligero, aún sin confirmar si patinete o bicicleta, huyó del lugar tras el disparo. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

Temas