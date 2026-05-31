El hombre tiene derecho a ser indemnizado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) con 11.100 euros

A esa conclusión se llega en el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia

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MurciaUn paciente que fue operado bajo anestesia general en un hospital de Murcia por un fibroelastoma subescapular en una zona en la que no tenía el tumor tiene derecho a ser indemnizado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) con 11.100 euros por el error cometido por el cirujano.

A esa conclusión se llega en el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) que coincide con la propuesta hecha por el instructor del expediente incoado en el SMS.

El cirujano cometió un error a la hora de marcar la zona sobre la que operar

Señala el dictamen que está demostrada la existencia de una relación de causalidad entre el daño alegado por el reclamante y el funcionamiento de los servicios públicos, cuyas consecuencias deben ser afrontadas por la Administración por la vía de la responsabilidad patrimonial.

Y añade que el informe aportado a las actuaciones por la aseguradora del SMS reconoce que el cirujano cometió un error a la hora de marcar la zona sobre la que debía operar, con lo cual el tumor no fue extirpado.

El demandante expuso en su reclamación que debido a ese fallo tendría que pasar de nuevo por el quirófano para ser intervenido otra vez.