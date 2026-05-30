Roseli se sometió a un procedimiento estético de glúteos mediante la aplicación de polimetilmetacrilato

Muere una influencer de 26 años ocho días después de someterse a una "soñada" cirugía de aumento de pecho

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La influencer brasileña Roseli Fernandes de Oliveira ha muerto horas después de someterse a un tratamiento para aumentar el volumen de sus glúteos. Según informa 'Revista Fama', la mujer de 48 años era una figura activa en las plataformas, donde compartía contenido relacionado con la belleza, maquillaje y tratamientos estéticos.

A través de sus redes sociales, compartía recomendaciones de maquillaje, rutinas de cuidado personal y experiencias relacionadas con procedimientos cosméticos. Su muerte ha provocado numerosas reacciones entre sus seguidores, creadores de contenido y usuarios que han mostrado su apoyo a la familia de la influencer.

Sufrió fuertes dolores durante la mañana siguiente a la intervención

Roseli Fernandes de Oliveira se sometió a un procedimiento estético de glúteos mediante la aplicación de polimetilmetacrilato, conocido como ‘PMMA’. La intervención se realizó sin aparentes complicaciones pero durante las siguientes horas empezó a sentir molestias severas y un importante deterioro de la salud.

La hija de la influencer relató que su madre experimentó fuertes dolores durante la mañana siguiente al procedimiento y fue entonces que Roseli se comunicó con el especialista responsable de la intervención. El profesional le recomendó regresar a la clínica para realizar una evaluación de su salud.

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Roseli regresó al establecimiento inconsciente y tuvo que ser auxiliada por varias personas

La investigación se centra ahora en las imágenes de las cámaras de seguridad de la clínica. De acuerdo con la información difundida en Brasil, Roseli regresó al establecimiento inconsciente y tuvo que ser auxiliada por varias personas para poder meterla en el centro médico. La influencer fue trasladada en silla de ruedas mientras el personal sanitario intentaba atenderla. Poco después, se confirmó su fallecimiento.

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El polimetilmetacrilato, conocido por sus siglas PMMA, es una sustancia sintética utilizada en algunos tratamientos médicos específicos, principalmente con fines reconstructivos y reparadores. Su uso con fines exclusivamente estéticos ha sido objeto de debate durante años debido a las posibles complicaciones que puede provocar.

Los especialistas advierten que esta sustancia puede provocar efectos adversos graves como infecciones, inflamación severa, necrosis de tejidos, embolias y otras reacciones peligrosas para el organismo.