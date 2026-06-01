Dolor y lágrimas en el adiós a Guille, el joven de 28 años fallecido en la 'Ruta de la Reconquista'

Dolor y emoción en el adiós a Guille: "Siempre estará protegiendo a su familia"

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Guillermo se encontraba a escasos metros del arco de meta en la abarrotada Avenida de Covadonga, en Cangas de Onís. Y entonces, se desplomó. Su hermano gemelo, Nacho, le acompañaba en la prueba celebrada este sábado. Desde el primer momento, Guille fue asistido de urgencia por sanitarios y médicos que se encontraban en el lugar, pero no hubo éxito en la reanimación. Lo que era una celebración del deporte en comunidad, 'La Ruta de la Reconquista' se convirtió en un duelo compartido.

A Guille decidieron trasladarlo en UVI al Hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", en Arriondas (Parres). Minutos más tarde, la Guardia Civil confirmó su muerte.

Dolor y emoción en el adiós a Guille: ·Siempre estará protegiendo a su familia"

Hoy, la emoción y el dolor han marcado la despedida del joven, amante del deporte y los maratones. El funeral, celebrado a las 12:00 horas en la capilla del Tanatorio de El Salvador, en Oviedo, reunió a unas 200 personas entre familiares, amigos y compañeros, que quisieron acompañar a los suyos en uno de los momentos más difíciles. Guille, como le conocían todos, era muy querido en la localidad.

Como relata La Nueva España, durante la homilía, el sacerdote destacó la huella que Guille había dejado entre quienes le conocieron y trasladó un mensaje de consuelo a sus familiares. "Aunque hoy el dolor sea inmenso, su recuerdo permanecerá siempre vivo entre nosotros", dijo. Guille seguirá presente en cada gesto de amor y "siempre estará protegiendo a su familia", señaló.