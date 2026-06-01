Faustino Fernández‑Miranda Alonso fue profesor de Derecho Político, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y primer Defensor Universitario

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El jurista Faustino Fernández‑Miranda Alonso ha fallecido en Madrid a los 81 años. Vinculado durante más de cuatro décadas a la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Fernández-Miranda ha sido una de las personalidades más relevantes en la historia de esta institución por su contribución académica y su papel en el desarrollo de su estructura de gobierno. El insigne jurista ejerció como profesor de Derecho Político, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y primer Defensor Universitario.

Natural de Salas y criado en Moreda, Asturias, se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo y obtuvo el doctorado cum laude por la Universidad Complutense en 1973. Poco después inició una carrera académica estrechamente vinculada a la UNED, donde desarrolló una labor continuada hasta su jubilación como profesor emérito en 2016.

Papel decisivo en la construcción institucional de la universidad

Además de su actividad docente e investigadora, Fernández‑Miranda desempeñó un papel decisivo en la construcción institucional de la universidad. Fue claustral constituyente en 1984, presidió la ponencia encargada de redactar el Reglamento del Claustro y participó en la reforma de los Estatutos entre 1996 y 1997. A lo largo de su trayectoria asumió diversas responsabilidades de gobierno: secretario general, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, director de departamento, decano y primer Defensor Universitario.

En 2012 recibió la Medalla de la UNED en reconocimiento a su trayectoria y pronunció la lección inaugural de UNED‑Asturias, un gesto que reflejó su compromiso con la institución y con su implantación territorial.

Tras conocerse su fallecimiento, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, destacó “la importante figura de Faustino Fernández‑Miranda por su talante y su enorme compromiso institucional”, subrayando que ocupa “un lugar muy destacado en la historia de nuestra universidad”.

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En su comunicado, la UNED ha lamentado profundamente su pérdida, reconociendo "la huella que deja en la institución, donde su labor académica, su impulso institucional y su compromiso con la comunidad universitaria forman parte ya de su legado".