El incidente tuvo lugar este domingo, cuando se produjo al menos un disparo contra la fachada de la vivienda en el municipio sevillano

La Policía detiene al hombre que rompió su pulsera telemática para intenta agredir a su expareja en Pontevedra

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La Policía Nacional busca a un hombre, cuyos datos no han trascendido, después de disparar presuntamente contra la vivienda, donde reside su expareja en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y darse a la fuga posteriormente.

El incidente tuvo lugar este domingo, cuando se produjo al menos un disparo contra la fachada de la vivienda en el municipio sevillano, sin que haya trascendido si se produjeron daños personales, según informaron fuentes policiales a EFE.

El presunto autor del disparo emprendió la huida en dirección a Sevilla capital, donde se le busca además de en otros puntos de su entorno, sin que por el momento haya sido detenido.