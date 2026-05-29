Gonzalo Barquilla 29 MAY 2026 - 18:32h.

La Fiscalía pide 25 años de cárcel para R.F.P.S., acusado de asesinar a Miguela en Villaverde el 24 de septiembre de 2023

Miguela fue la víctima mortal número 49 de la violencia machista en el año 2023

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La Audiencia Provincial de Madrid inicia el lunes el juicio con jurado a R.F.P.S. por el asesinato de Miguela N.N. el 24 septiembre 2023, unos hechos por los que Fiscalía pide que el procesado sea condenado a 25 años de cárcel como autor de un asesinato con las agravantes de género y parentesco, ya que le asestó 45 puñaladas causándole un daño "innecesario", tras una relación de "sometimiento y dominación".

La Fiscalía ha solicitado formalmente la pena para el procesado, que mató a la mujer después de que ella le dijera que quería dejar la relación y le denunciara por maltrato, informa 'EFE'. El crimen ocurrió además un año y medio después de que el acusado ya la hubiese agredido en una discoteca y se iniciara un proceso por el que también ha sido condenado.

Miguela era madre de tres hijos: sufrió diversas agresiones antes de ser asesinada

Miguela, de 35 años, de origen dominicano y nacionalidad española, tenía una hija y un hijo menores y una tercera hija mayor de edad, y fue la víctima mortal número 49 de la violencia machista en el año 2023. El acusado, de 30 años y origen dominicano, figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén) e ingresó en prisión tras entregarse a las autoridades.

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En su escrito de acusación de cara al juicio, la Fiscalía relata que el acusado y la víctima eran pareja desde septiembre de 2020 y llegaron a vivir juntos, aunque ella residía habitualmente en Italia por motivos laborales. Asimismo, detalla el episodio citado en la discoteca, ocurrido el 9 de abril de 2022, por el que R.F.P.S. acabó siendo condenado el 17 de octubre de 2023. Para el ministerio público está acreditado que la golpeó en otras ocasiones no concretadas y de que en agosto de 2023 ella le dijo que quería romper la relación y denunciarle por su mal comportamiento.

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El crimen en Villaverde la madrugada del 24 de septiembre de 2023

La madrugada del 24 de septiembre de 2023 ambos se encontraron en el domicilio de él, ubicado en Villaverde. Durante el encuentro, se produjo una discusión y, en un momento dado, el acusado la atacó con el ánimo de matarla, "de forma súbita e inopinada, y aprovechando la relación de confianza como pareja sentimental que mantenían, sin que ella pudiera esperarlo y sin que tuviera posibilidad alguna de defensa".

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Con un cuchillo de 32 centímetros le propinó hasta 45 puñaladas en la cara, el cuello, los brazos, el tórax y las piernas "con la intención añadida de causarle un sufrimiento innecesario y sin que todas las heridas fueran necesarias para causarle la muerte". La mujer no perdió el conocimiento y logró salir del domicilio y pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la Policía, mientras el agresor huyó. Luego se presentó voluntariamente en la comisaría madrileña de Policía Nacional de Usera-Villaverde.

El acusado mató a Miguela porque "no aceptaba su decisión de romper"

La Fiscalía añade, para apuntalar el carácter machista del crimen, que el acusado "imprimió una situación de sometimiento y dominación" sobre la mujer y "no aceptaba su decisión de romper la relación", motivo por el que la mató.

Por todo ello solicita para el acusado 25 años de cárcel y que indemnice a los tres hijos de la víctima con un total de 593.500 euros y a la madre con 86.000; que no se acerque a ellos durante 35 años y que cuando cumpla tres cuartas partes de la condena o se le conceda el tercer grado sea expulsado a la República Dominicana, su país natal.