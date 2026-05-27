Gonzalo Barquilla 27 MAY 2026 - 13:05h.

Carolina V. fue asesinada en Getafe el 4 de noviembre de 2023: el acusado la esperó horas en la calle y la persiguió hasta matarla

D. M. L., el acusado de asesinar a Carolina en Getafe en 2023, acudió a comisaría con dos amigos y los utilizó en su coartada

Compartir







La defensa de D. M. L., el hombre acusado de asesinar a puñaladas a su expareja Carolina V. el 4 de noviembre de 2023 en Getafe, alega que su cliente sufre una enfermedad psiquiátrica, por lo que pide una atenuante para rebajar los 30 años de cárcel que solicita el fiscal a cinco años. El juicio ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular y la exposición de las cuestiones previas y alegaciones iniciales de las partes.

La defensa del acusado sostiene que el procesado padece una esquizofrenia y reclama que los hechos sean considerados constitutivos de un delito de homicidio y no de asesinato. Solicita la aplicación de las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica. De forma subsidiaria, reclama que se le condene por un homicidio con la agravante de superioridad, interesando una pena total de cinco años de prisión.

Mientras, el fiscal mantiene que el acusado actuó movido por su negativa a aceptar la ruptura sentimental con la víctima y sostiene que planificó el crimen tras fracasar en sus intentos de retomar la relación. El Ministerio Público le acusa de los delitos de allanamiento de morada, malos tratos en el ámbito de la violencia de género y asesinato, por los que solicita penas que suman 30 años de cárcel. Junto a él también se sienta en el banquillo otro acusado, al que considera cooperador necesario en el allanamiento y cómplice en el asesinato machista.

El crimen de Carolina en Getafe

Según el relato de la Fiscalía, horas antes del crimen, el acusado pidió ayuda a otro hombre para inutilizar las cámaras de seguridad de la comunidad donde residía la víctima, facilitándole dinero, una máscara y un spray para tapar las lentes. Esa misma madrugada accedió presuntamente sin permiso a la vivienda de su expareja e intentó llevársela por la fuerza, aunque la intervención de un compañero de piso frustró sus intenciones. Posteriormente, regresó a las inmediaciones del domicilio y esperó durante varias horas hasta que la mujer salió a la calle. Entonces, comenzó a perseguirla y, tras un forcejeo en el que la víctima cayó al suelo, supuestamente le asestó tres puñaladas mortales antes de huir del lugar.

PUEDE INTERESARTE El hombre que mató a su expareja en en Figueres se lavó las manos en una fuente tras el crimen y varios vecinos intentaron confrontarlo

El fiscal le imputa tres delitos: allanamiento de morada (cuatro años), malos tratos en el ámbito de la violencia de género (un año) y asesinato (25 años). Junto a D. M. L. también se sienta en el banquillo de los acusados E. D. C. V., a quien el fiscal considera cooperador necesario en el delito de allanamiento de morada (cuatro años) y cómplice en el de asesinato (10 años). El relato que hace la Fiscalía de los hechos refleja que D. M. I. había contraído matrimonio con Carolina V. en 2022 y que ambos convivieron en Getafe hasta que un año después se rompió la relación y el acusado abandonó el domicilio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Transcurrido un tiempo, el 3 de noviembre de 2023, el hombre telefoneó a E. D. C. V. para verse en un lugar, ya que le tenía que pedir un favor, a lo que éste accedió. Sobre las 17:15 horas de ese mismo día ambos se vieron en las inmediaciones de la casa de la víctima, donde D. M. L. le dio 20 euros al otro acusado para que accediera a la comunidad de propietarios del edificio con el fin de inutilizar todas las cámaras del circuito de seguridad.

Además del dinero, también le entregó una máscara para ocultar su rostro y un bote de spray para tapar las lentes de las cámaras, "insistiendo D. M. L. en que debía inutilizar todas las cámaras, ya que el motivo real era porque quería asesinar a su expareja sentimental C.". Tras llevar a cabo todas las instrucciones, E. D. C. V. recibió dos horas más tarde otra llamada de D. M. L. en la que le pedía colaboración para acabar con la vida de Carolina V., a lo que, en principio se negó, "pero ofreciéndose a buscar a una tercera persona que pudiera hacerlo".

Poco después, sobre las 05:00 horas del día siguiente, D. M. L. accedió en solitario y sin permiso a la vivienda donde residía la mujer. Al llegar a la habitación donde dormía, comprobó que la puerta estaba cerrada con llave. Sin embargo, la víctima salió, momento en el que el acusado le cogió por el cuello y trató de arrebatarle el teléfono móvil, antes de arrástrala por la fuerza fuera de casa, "a lo que ella se resistía por miedo a quedarse a solas con él". Solo la intervención de un compañero de piso impidió que lograra su propósito, "motivo por el que el acusado marchó del lugar sobre las 06:32 horas".

Posteriormente, en torno a las 08:15 horas, el acusado regresó a las inmediaciones del domicilio de su expareja, y durante más de cinco esperó a que la víctima saliera a la calle, justo a las 13:30 horas. Nada más verla, comenzó a perseguirla durante 12 minutos, y cuando le alcanzó, empezó a forcejear con ella hasta que perdió el equilibrio y cayó al suelo "sin posibilidad de defenderse". En ese momento D. M. L. sacó un cuchillo que llevaba oculto en la sudadera para asestarle tres puñaladas que le causaron la muerte, "emprendiendo a continuación la huida a la carrera". La víctima habría renunciado a tener protección semanas antes. El procesado, mientras, fue citado a declarar y acudió junto a dos amigos, a los que utilizó en su coartada. Las autoridades le dejaron libre, pero poco después le detuvieron al hallar indicios de su implicación.