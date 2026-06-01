Los servicios sociales de la Diputación de Guipúzcoa decidieron separar temporalmente al menor de sus padres tras varias denuncias sobre las condiciones en que vivía

La Policía Nacional ha conseguido localizar al menor en Arrasate, Guipúzcoa, y ha sido devuelto a la familia de acogida en Torrelavega, Cantabria

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GuipúzcoaUn operativo de rescate llevado a cabo por la Policía Nacional en el barrio de Musakola de Arrasate, en Guipúzcoa, coordinado con la Unidad de la Familia y Atención al Menor del cuerpo, ha permitido localizar y entregar a un menor a su familia de acogida después de que sus padres biológicos se lo llevaran a la salida del colegio en Torrelavega, Cantabria, donde se encontraba ahora residiendo desde hacía dos meses.

Los progenitores fueron separados temporalmente de su hijo por los servicios sociales de la Diputación de Guipúzcoa después de las denuncias recibidas por varios vecinos y desde el colegio en el que estudiaba el menor, las cuales hacían referencia a las pobres condiciones en las que vivía. Por eso, tras estudiar el caso, decidieron asignarle una familia de acogida.

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Los padres biológicos localizaron al menor, fueron a buscarlo y se lo llevaron a la salida del colegio

Buscando alejarle de su entorno, se encomendó el cuidado del menor a una familia de la citada localidad cántabra, con la que ha convivido desde entonces.

Desde ese momento, no obstante, la familia biológica del menor, de etnia gitana, no ha dejado de buscarlo, siendo que recientemente logró dar con su paradero. De ese modo, desplazándose hasta Torrelavega, encontraron al niño y se lo llevaron justo cuando salía del colegio.

En consecuencia, la familia de acogida denunció su secuestro, que se produjo hace un par de semanas, según informa el medio El Correo, motivando con ello una operación policial para encontrar al menor.

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El menor, devuelto a su familia de acogida

Bajo orden judicial, agentes de la Policía Nacional desplegaron entonces un dispositivo que les llevó hasta el barrio de Musakola de Arrasate, en Gupúzcoa, donde finalmente este domingo lograron encontrar al niño y devolverse a su familia de acogida.

En el operativo, según el citado medio, los padres biológicos no fueron detenidos.