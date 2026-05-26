Zacharie y Barthélemy serán llevados a Francia de la mano de los servicios sociales hasta ver si su padre es apto para tenerlos: tenía acceso limitado a ellos.

El padre de los niños abandonados por su madre en una cuneta en Portugal: "Tendrán que reconstruir sus vidas, igual que yo"

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Zacharie y Barthélemy no han tenido hasta ahora una vida fácil, y veremos si, a partir de ahora, la vida les sonríe. El golpe de ser abandonados por una madre, vendados, en un bosque al lado de una cuneta, cuando se tienen 4 y 5 años es duro. Puede marcar una vida entre la desconfianza y el miedo. Lo positivo es que son pequeños y vista su reacción tras ser encontrados -merendando con otros pequeños de su edad y jugando con las motos- la esperanza de que este hecho sea un episodio dramático a olvidar, crece.

Ahora lo que preocupa, y no poco, es el destino de los pequeños. Por el momento será Francia y los servicios sociales. Porque su madre Marine Rousseau, de 41 años, y su padrastro, Marc Ballabriga, de 55, se encuentran en prisión preventiva , acusados de varios delitos. De hecho, la madre llegó al juzgado de Setúbal el viernes cantando ópera mientras su pareja le gritaba te amo.

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Mientras tanto, el padre tiene derechos de visita limitados y supervisados sobre los niños. Este hecho, descubierto ahora, dificulta más el futuro de los pequeños. Tras sufrir el abandono de su madre, ahora hay que cuidar mucho en manos de quién se deja a los pequeños. Y el hecho de que el padre se encuentre en esta circunstancia hace que las instancias que se hagan ahora cargo de los niños de forma temporal o, al menos, deban ser más que cuidadosos.

No en vano, el derecho de visita limitado lo deciden los jueces de familia en determinadas circunstancias específicas, como la violencia, los conflictos familiares agudos o la reanudación progresiva del contacto tras una prolongada ruptura de los vínculos entre un niño y uno de sus padres.

El padre del niño, que prefiere permanecer en el anonimato, escribió una carta abierta a Ici Alsace TV en la que afirma que "piensa en ellos a cada segundo desde que la comisaría de policía de Colmar le notificó la desaparición de los niños" y que "es cuestión de días antes de que pueda recuperarlos", según informa EuroNews.

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"Mis hijos tendrán que reconstruir sus vidas, igual que yo reconstruí la mía, y no necesitan que se les recuerde esta tragedia. No intento defender ni minimizar los actos cometidos. Los hechos siguen siendo graves y profundamente impactantes. Me niego a añadir palabras de odio, insultos o etiquetas que busquen deshumanizar a una persona, incluso si se la considera culpable", ha destacado el padre que prefiere, por el momento, permanecer en el anonimato.

De su capacidad depende y mucho, el futuro bienestar de sus pequeños. Ya lo merecen.