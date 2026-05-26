Los hechos, denunciados por los progenitores, han tenido lugar en el barrio zaragozano de Miralbueno

Las niñas, dos amigas, se sintieron observadas y “perseguidas” por un hombre y corrieron en busca de ayuda

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ZaragozaLa Policía investiga los hechos denunciados por unos padres por un presunto intento de secuestro de un individuo contra dos niñas durante la tarde del domingo pasado, día 24 de mayo, en el barrio de Miralbueno de Zaragoza.

Los hechos, concretamente, se contextualizan a alrededor de las 17:45 horas de ese día, cuando las dos niñas, de 11 años, se encontraban paseando al perro de una de ellas en una explanada del citado barrio zaragozano. Fue entonces cuando, durante el trayecto, se sintieron amenazadas por un hombre que conducía una furgoneta blanca.

Las niñas se sintieron observadas y “perseguidas” y corrieron en busca de ayuda

Según recoge El Español, el individuo, de unos 50 años y que circulaba con el vehículo por las calles aledañas, llegó a bajarse de la furgoneta, momento en el que las menores, que sintieron que eran observadas modificaron intencionadamente su trayecto inicial.

En esos instantes, y según recoge el citado medio, el hombre habría vuelto a su furgoneta llegando a “perseguirlas”, lo que hizo que las dos niñas, alertadas, tratasen de buscar ayuda con gritos de “socorro”, echando a correr y acudiendo a unos adultos que se encontraron en su camino.

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La Policía Nacional investigan el presunto intento de secuestro en Zaragoza

Tras lo acontecido, los progenitores han presentado una denuncia ante la Policía Nacional, que ya se encuentra investigando los hechos, como han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón. La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer se ha hecho cargo del caso, si bien las autoridades, la mismo tiempo han querido hacer un “llamamiento a la calma”.