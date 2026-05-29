Asun Chamoso 29 MAY 2026 - 12:51h.

Un grupo de ladrones ha empotrado un coche contra el escaparate de Dolce & Gabbana

El otro asalto fue este miércoles en Aura The Club en la parte alta de Barcelona

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra buscan a los autores de un nuevo alunizaje en Barcelona. Sobre las seis de la mañana de este viernes, un grupo de ladrones ha empotrado un coche contra el escaparate de la tienda Dolce & Gabbana situada en el número 95 del paseo de Gràcia de Barcelona. Los asaltantes han accedido al establecimiento y se han llevado artículos de lujo como ropa y complementos.

Tras el asalto, han huido utilizando dos vehículos. La policía catalana, que ha iniciado una investigación, está haciendo una inspección ocular en el local comercial y está buscando evidencias para localizar a los autores de este robo con fuerza. Los agentes también repasan las cámaras de seguridad de Dolce & Gabbana y de tiendas cercanas para averiguar quién está detrás de este nuevo alunizaje en Barcelona esta semana y si pueden tener relación. Se da la circunstancia de que este mismo establecimiento sufrió otro asalto similar en marzo de 2021.

Se trata del segundo alunizaje en la ciudad en tres días. Este miércoles, sobre la una y media de la madrugada, saquearon la tienda también de lujo Aura The Club, ubicada en la calle Bori i Fontestà, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. En ese caso, cinco hombres utilizaron el mismo método: empotraron un vehículo contra el cristal de la entrada, que quedó destrozado y salieron corriendo cargados con grandes bolsas con artículos valorados en miles de euros para después huir también en dos coches a gran velocidad.