La familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido, continúa en estado de shock por lo ocurrido

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias continúa con el operativo de búsqueda

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AsturiasEl Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene el operativo de búsqueda del joven de 19 años desaparecido ayer, lunes, cuando se bañaba en la playa de Salinas, en el concejo de Castrillón, situado en la zona central del Principado.

Durante la pasada noche, Bomberos de Asturias han rastreado todo el arenal de la playa entre la zona de La Peñona y el espigón de la bocana del puerto, mientras que la Unidad Canina estuvo trabajando en el lugar hasta la media noche y la Unidad de Drones hasta la pleamar, ha informado el SEPA este martes.

La familia asegura que era un joven "precavido, no le gustaba nadar a mar abierto"

La familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido, continúa en estado de shock por lo ocurrido: "Siempre había tenido mucho cuidado; de hecho ayer me dijo que nunca se metía muy dentro del agua", asegura su primo, según recoge La Nueva España. El entorno del joven coincide en que era precavido y que "no le gustaba nadar a mar abierto".

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Mientras siguen de cerca las labores de búsqueda, aseguran que el joven estaba estudiando unas oposiciones, "quería formar su vida, tenía planes de futuro y era muy estudioso”.

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La llamada de alerta

Las llamadas recibidas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua por las corrientes, si bien tres de ellas pudieron salir con ayuda de terceros, mientras que al joven de 19 años se le perdió de vista.

Bomberos de Asturias ha recordado la necesidad de extremar las precauciones a la hora de bañarse en el mar en esta época del año, en la que todavía no hay servicio de socorrismo en los arenales.