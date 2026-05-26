Buscan a un joven de 19 años desaparecido en la playa asturiana de Salinas

Buscan a un joven de 19 años desaparecido en la playa de Salinas, en Castrillón, Asturias

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El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha puesto en marcha un operativo para buscar a un joven de 19 años desaparecido en la playa de Salinas, en Castrillón, Asturias.

En el operativo participan Bomberos del SEPA, una unidad de drones y otra canina, así como un equipo de Cruz Roja. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19:46 horas de este lunes, ha detallado el SEPA. En las llamadas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua, pero finalmente solo se desconocía el paradero de una de ellas, un varón de 19 años.

El Centro de Coordinación de Emergencias también ha activado la ERIE (Equipo de Respuesta Sicosocial de Emergencias) de Cruz Roja. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19:46 horas. En las llamadas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua. Finalmente, solo se desconocía el paradero de una de ellas, un varón de 19 años.

Todos los operativos movilizados

La Sala 112 del SEPA movilizó por tierra a Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Avilés, la Unidad de Drones, la Unidad Canina y el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se instalará en las inmediaciones de la escalera 8 del citado arenal. Al frente del dispositivo se encuentra el jefe de Zona Centro Oeste de Bomberos del SEPA.