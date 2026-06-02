El cierre afecta tanto al Camí de les Feixades como al Camí de la Santa Cova

El paseíllo de Jonathan Andic esposado y trasladado por los Mossos, clave en la defensa ante un posible juicio con jurado

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BarcelonaEl sendero donde murió el empresario Isak Andic, fundador de Mango, ha sido restringido temporalmente por los riesgos de seguridad de los excursionistas. Según informa 'El Economista', las administraciones responsables de la gestión y conservación del entorno natural de Montserrat han colocado una señalización sobre el terreno.

El cierre afecta tanto al Camí de les Feixades como al Camí de la Santa Cova y está colocado por el riesgo de desprendimientos, deslizamientos e inestabilidad del terreno derivados de las últimas lluvias registradas. Esta decisión aparece en medio del debate sobre las circunstancias en las que murió Isak Andic.

Advierten de riesgo de desprendimientos de rocas e inestabilidad del terreno

'El Punt Avui' ha asegurado que los avisos recomiendan utilizar itinerarios alternativos. Los carteles aparecen firmados conjuntamente por el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat y el Ayuntamiento de Collbató.

Las advertencias oficiales recalcan el riesgo de desprendimientos de rocas y la inestabilidad del terreno. El pasado fin de semana, los Bomberos de la Generalitat tuvieron que efectuar el rescate de un excursionista que había caído por una pendiente de unos 10 metros entre Collbató y la Santa Cova. En la operación intervino un helicóptero para extraerlo.

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El cierre de la ruta no está relacionado con el caso de Isak Andic, según los organismos responsables

Esta medida cobra especial interés por la investigación de la muerte del fundador de Mango, sobre todo después de la detención de su hijo Jonathan Andic. Varios expertos señalan que las características físicas del terreno son un elemento clase para reconstruir el accidente. Las restricciones oficiales reavivan el debate sobre las condiciones objetivas del itinerario y sobre la necesidad de incorporar todos los factores topográficos y ambientales disponibles al análisis técnico de los hechos.

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Los organismos responsables han aclarado que el cierre de esta ruta no está relacionado con el caso sino que han tomado la decisión por razones preventivas de seguridad. Las restricciones permanecerán vigentes hasta nuevo aviso, según la información difundida por las autoridades responsables.