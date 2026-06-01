El detective ha acusado al sargento de haber construido una investigación basada en hipótesis preconcebidas

El móvil que Jonathan Andic dijo que perdió en Quito, en un viaje que realizó tras la muerte de su padre, nunca dio señal en Ecuador

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El detective privado Francisco Marco, responsable de la agencia Método 3 y contratado para colaborar en la investigación sobre la muerte de Isak Andic, ha cargado duramente contra la actuación de los Mossos d'Esquadra en el caso. Marco ha acusado -en una entrevista El Món a Rac1- al "sargento" de haber construido una investigación basada en hipótesis preconcebidas y pruebas supuestamente irregulares.

El perito contratado por la defensa del caso Andic ha resaltado que la investigación está viciada por la insistencia de un agente de Mossos d'Esquadra en presentar pruebas que Marco considera inventadas. El detective ha aportado las pruebas hechas públicas: la relación entre padre e hijo, la caída, la huella en la montaña, la salud de Isak Andic y la pérdida del teléfono de Jonathan Andic en Quito.

La caída de Isak Andic: el punto más controvertido del caso

Francisco Marco ha afirmado que "el sargento" habría centrado todos sus esfuerzos en buscar indicios incriminatorios contra Jonathan Andic. "Ha hecho una caza al hombre", ha asegurado el perito, quien ha tratado de desmontar los indicios contra el hijo de Isak Andic. Así, ha recalcado que algunas pruebas usadas de manera interesada o incorporadas de forma incorrecta.

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La caída que provocó la muerte de Isak Andic es uno de los puntos más controvertidos del caso. La defensa insiste en que Jonathan Andic caminaba varios metros por delante de su padre en el momento del accidente y que no pudo ver la caída. Marco, para respaldar esta versión, ha resaltado que diversas pruebas técnicas realizadas con drones refuerzan esta hipótesis.

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El detective también ha destacado que dos excursionistas encontraron a Jonathan Andic poco después del accidente en un estado de evidente conmoción. Ambos testigos vieron al empresario llorando desconsoladamente y repitiendo constantemente referencias a su padre. Para Marco, es "incomprensible" que estas personas no fueron llamadas a declarar pero sí se tomaron testimonios de empleados y colaboradores del entorno empresarial de la familia.

La salud de Isak Andic

Francisco Marco ha afirmado que existen imágenes previas al accidente en las que se puede ver cómo Isak Andic sufrió un tropiezo meses antes de su fallecimiento y reaccionó de forma similar a la registrada el día de la caída. El empresario padecía artrosis y arrastraba problemas físicos que le provocaban dolores recurrentes y requerían tratamientos médicos específicos, incluidas infiltraciones.

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La defensa ha recalcado que esto podría explicar determinados movimientos corporales durante el accidente y cuestiona la hipótesis policial sobre la intervención de terceros.

El teléfono de Jonathan Andic que se perdió en Ecuador

La investigación ha resaltado que el teléfono móvil de Jonathan Andic se perdió durante un viaje a Quito. En las últimas semanas, surgieron dudas sobre este dispositivo, ya que los Mossos han comprobado que ese teléfono nunca dio señal en ese país "ni ha vuelto a conectarse después" de ese viaje. Jonathan Andic realizó ese viaje entre el 24 y el 26 de marzo de 2025, dos semanas después que los medios de comunicación informaran que el juzgado de Martorell había reabierto la causa por la muerte de Isak Andic. Ante las sospechas que había sobre él, al ser el único testigo del supuesto accidente, comenzaron a investigar en profundidad.

Francisco Marco ha afirmado que existen registros que demostrarían que sí se realizaron varias llamadas desde territorio ecuatoriano.

La huella y la cadena de custodia

La defensa ha cuestionado algunas pruebas recogidas en la zona donde se produjo el accidente, sobre todo la polémica en torno a una huella localizada en el lugar de los hechos. Marco ha afirmado que la evidencia podría quedar invalidada por presuntas deficiencias en la preservación del escenario.

Marco ha incidido en que los investigadores no habrían asegurado correctamente el perímetro, lo que habría comprometido la cadena de custodia. El detective ha resaltado que es un requisito esencial para garantizar la validez de las pruebas judiciales.

La relación entre el padre y el hijo

La jueza ha resaltado que unas conversaciones entre Jonathan y el padre -gracias a los mensajes que encontraron en el móvil del fallecido- se puede comprobar que no existe "una relación sin desavenencias". La magistrada ha recalcado que en esos mensajes hay "manipulación emocional", "odio, rencor, ideas de muerte" de las que "culpabilizaba a su padre", "siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que Jonathan Andic tiene por el dinero".

La defensa ha negado esas afirmaciones y considera que los informes incluyen "graves imprecisiones" al basarse en conversaciones sin contexto de hace años. Los abogados han desmentidos que hubiese presiones, móvil económico o mala relación entre ambos. Y para demostrarlo, los letrados ya están recopilando datos como, por ejemplo, la terapia que padre e hijo habían comenzado y los viajes familiares.

La defensa también ha mostrado su malestar por la forma en la que se produjo la detención de Jonathan Andic. Marco ha criticado especialmente la difusión de imágenes del empresario esposado y los traslados públicos entre dependencias policiales y judiciales. Esto, para el detective, ha contribuido a generar un daño reputacional y a crear una percepción de culpabilidad antes de que haya una sentencia firme.