La Ertzaintza investiga el hallazgo de un cadáver en una vivienda de Mundaka, Vizcaya

El cuerpo fue localizado en el interior del inmueble

A la espera de que se le practique la autopsia al cadáver, la Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis

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VizcayaLa Ertzaintza ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver en una vivienda del municipio vizcaíno de Mundaka, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El cuerpo fue localizado en la tarde del pasado domingo en el interior del inmueble.

Tenía signos de violencia

A la espera de que se le practique la autopsia al cadáver, la Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis.

Según recoge el medio local El Correo, la víctima es un vecino de la localidad, de 47 años de edad y origen vasco, y su cuerpo tenía signos de violencia: al menos un hematoma en la cabeza y distintas marcas en las piernas. Todo apunta a que estas lesiones habrían sido provocadas por golpes.

Según el citado medio, uno de los vecinos de la víctima escuchó el pasado jueves "golpes y ruidos de arrastre de muebles" hasta muy tarde, algo que le sorprendió ya que el hombre "no daba ningún escándalo" y además se levantaba temprano para ir a trabajar.