Un hombre le tocó un pecho sin su consentimiento en varias ocasiones

El personal del establecimiento no tomó ninguna medida pese a la denuncia de la mujer

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LeónUna peregrina ha denunciado una presunta agresión sexual mientras se encontraba en un establecimiento nocturno de León durante su recorrido por el Camino de Santiago.

Según informa el medio local Info León, la víctima es una mujer de 39 años y de nacionalidad neozelandesa. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo, cuando la mujer acudió junto a dos peregrinos franceses al local de ocio Molly Malone's. Según su versión, estuvo en la barra del local junto a estos dos hombres conversando.

Le tocaron el pecho sin su consentimiento

En ese momento, la mujer asegura que uno de los dos hombres de entre 65 y 70 años que se encontraban detrás de ellos, la tocaron un pecho sin su consentimiento. En un primer momento creyó que había sido un roce fortuito, pero después uno de los hombres volvió a tocarle el pecho de manera más evidente.

Pese a que la mujer denunció en el momento lo ocurrido, confrontándose con el agresor, asegura que, lejos de pedir perdón, los hombres se rieron de la situación. El personal del establecimiento acudió para enterarse de lo ocurrido, y pese a la explicación de la víctima, no tomaron ninguna medida contra los hombres ni se les pidió que abandonaran el local, según denuncia.

Acto seguido, la mujer acudió a la comisaría de policía para denunciar los hechos y las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.