Redacción Andalucía 01 JUN 2026 - 15:04h.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor de 4 años que señaló a un compañero de edad desconocida como presunto responsable

Expertos ofrecen claves para detectar señales de abuso sexual en niños y prevenir agresiones

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La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer la denuncia presentada por la madre de una alumna de 4 años que habría sufrido una presunta agresión sexual dentro de un colegio público de Marbella. Los hechos habrían ocurrido el 12 de mayo, en una franja horaria comprendida entre las 11:00 y las 12:00.

Según la información publicada por el diario Málaga Hoy, la madre acudió a dependencias policiales acompañada de una intérprete de inglés para formalizar la denuncia. En ese documento, cuya existencia trascendió inicialmente a través de redes sociales, la mujer señaló directamente a otro alumno del mismo centro educativo como presunto responsable.

Máxima colaboración de la Junta y del centro afectado

La Policía Nacional ha decretado máxima reserva sobre las actuaciones. El citado medio subraya que no se han facilitado detalles adicionales sobre la identidad de los implicados ni sobre las circunstancias exactas del suceso, con el objetivo de proteger la intimidad de los menores.

En el ámbito educativo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía mantiene una postura de cautela. Según declaraciones recogidas por Málaga Hoy, la Delegación territorial ha contactado con la familia y ha actuado para conocer las circunstancias del caso. Además, la institución asegura su colaboración y la del centro educativo “en todo lo que se requiera por parte de los investigadores”, recordando que la competencia en la investigación corresponde exclusivamente al Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se han difundido nuevos datos oficiales de la víctima ni de su presunto agresor.