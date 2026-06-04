El secuestro de la joven tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en Campanillas, Málaga

Los cuatro sospechosos están detenidos por un delito de detención ilegal

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La Policía Local de Málaga ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el secuestro de una joven de 21 años a la que introdujeron a la fuerza en una furgoneta, siendo al menos dos de los secuestradores, familiares de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 18:00 horas del pasado miércoles 3 de junio en la zona de Campanillas, cuando la Policía Local recibió varias llamadas que alertaban de que estaban metiendo a la fuerza a una joven en una furgoneta, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

Trasladada a un centro sanitario

Los agentes lograron interceptar el vehículo cuando circulaba por la zona de Campanillas y detener a cuatro sospechosos por su presunta responsabilidad en un delito de detención ilegal, mientras que la joven fue encontrada en el interior de la furgoneta y trasladada a un centro sanitario para que se le realizara una exploración médica.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado de la chica ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el presunto secuestro.

La Policía ha abierto una investigación para tratar de averiguar el trasfondo y las circunstancias del suceso, puesto que dos de los arrestados son familiares de la joven.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y, actualmente, han quedado a disposición judicial.