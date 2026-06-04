Las víctimas del abuso sexual eran niños de entre nueve y quince años

La Policía encontró en el móvil del acusado cientos de miles de archivos

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La Fiscalía finlandesa presentó cargos este pasado miércoles 2 de junio contra un hombre por presuntos abusos sexuales a 361 menores a los que contactaba a través de la red de mensajería Snapchat y por difusión de material pedófilo.

Según la Fiscalía, los presuntos abusos se cometieron entre 2019 y 2022 y las víctimas eran niños que entonces tenían entre nueve y quince años. El Ministerio Público atribuye al acusado los cargos penales de abuso sexual agravado de menores, abuso sexual de menores y difusión agravada de imágenes que representan a menores de forma sexualizada.

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Archivos de contenido sexual explícito

El acusado, un joven de 27 años, admitió parcialmente los hechos durante la instrucción del caso, de acuerdo con esta institución. La investigación preliminar comenzó a finales de 2022, después de que la Policía registrara el móvil del acusado en el transcurso de la investigación de otro caso penal.

Los agentes encontraron en dicho teléfono cientos de miles de archivos, entre ellos miles de vídeos e imágenes de chicos menores de contenido sexualmente explícito. La Policía trató de identificar a los menores durante dos años, un largo proceso que concluyó con la identificación de 361 niños, aunque en algunos casos no se pudieron presentar cargos y cientos de menores más siguen sin ser identificados.

Se sospecha que el acusado contactó a los menores a través de Snapchat y les pidió que se hicieran fotos o vídeos en los que aparecieran semidesnudos o desnudos. En algunos casos también les pidió que realizaran actos sexuales, como masturbarse o mantener relaciones con otros menores, y que le enviaran las imágenes y vídeos.

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Está previsto que el juicio contra el presunto pedófilo comience a principios de septiembre en el tribunal de Distrito de Pirkanmaa, en la ciudad de Tampere, en el sur del país.