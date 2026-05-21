El alertante comunicaba que cuando tenía ocho años, en 1992, sufrió abusos sexuales presuntamente por parte de este cura

Las víctimas de los abusos sexuales en la Iglesia tendrán exención de IRPF en las indemnizaciones que reciban

Compartir







El Obispado de Tenerife ha remitido al superior provincial de los Escolapios una información recibida a principios de mayo que señala en las Escuelas Pías de Santa Cruz reside un cura español denunciado por pederastia en Colombia.

Fuentes del Obispado tinerfeño han indicado a EFE que se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba de ese religioso y en el que se adjuntó información sobre una denuncia contra el mismo; una información que se ha remitido al superior provincial de su orden, quien tiene la competencia sobre el sacerdote. También han precisado las fuentes que el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, no tiene competencias sobre este cura, que tampoco tiene encomendada labor pastoral alguna en la Diócesis.

"Por las consultas realizadas, nos resulta que el sacerdote sí reside en la comunidad de ese instituto religioso en esta Diócesis, pero desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña", han añadido las fuentes.

El Obispado se ha referido a este asunto después de que el periódico Canarias Ahora haya informado este jueves de que el pasado 5 de mayo un exalumno del colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, escribiera al superior general de los Escolapios para que confirmase si en el colegio concertado Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife reside un cura acusado de pederastia con el objetivo de proceder a su suspensión.

PUEDE INTERESARTE Víctimas de abusos en la Iglesia dicen que Bolaños se ha comprometido a impulsar la ley para que la pederastia no prescriba

En concreto, en el escrito, el alertante comunicaba que cuando tenía ocho años, en 1992, sufrió abusos sexuales presuntamente por parte de este cura, que era coordinador de Primaria del centro escolar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este correo fue respondido por el delegado de Salvaguarda de las Escuelas Pías, de la Curia General en Roma, que agradeció al denunciante su "valor" y expuso que se han iniciado ya los pasos internos correspondientes, en coordinación con las provincias religiosas implicadas, según la información del citado medio.

Además, las Escuelas Pías han comunicado a Canarias Ahora que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015 y, en la actualidad, no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos, pues se han activado los protocolos de salvaguarda previstos para este tipo de situaciones y se ha puesto a disposición de las autoridades civiles y judiciales.

De acuerdo a la información publicada por Canarias Ahora, el exalumno del colegio Calasanz de Cúcuta, que también pertenece a la orden religiosa de las Escuelas Pías o padres escolapios, interpuso una denuncia el 19 de mayo de este año en la Fiscalía de Colombia por los presuntos abusos sexuales sufridos por parte de este cura, de nacionalidad española y que llegó al país sudamericano en 1971.

El denunciante, según el relato expuesto por el diario canario, afirma que en la actualidad toma medicación y acude al psicólogo y al psiquiatra como consecuencia de estos hechos y añade que el cura supuestamente le comunicó a su madre que había bajado en su rendimiento escolar con el objetivo de que lo sacase del centro.