La Guardia Civil investiga una muerte por una caída en San Roque (Cádiz)

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el desarrollo de los hechos y determinar las causas de lo ocurrido

Confirman que el cuerpo hallado en Almassora, Castellón, es el del menor desaparecido desde el pasado jueves

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La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de una muerte ocurrida este sábado en la zona de La Alcaidesa, en el término municipal de San Roque (Cádiz), tras una caída.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado este domingo a EFE que hay una persona fallecida y otra identificada en relación con estos hechos, sobre los que continúan las pesquisas para determinar lo sucedido.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso inicial se recibió durante la tarde del sábado por la precipitación de una persona en la citada urbanización, hasta donde fueron movilizados efectivos sanitarios y policiales.

Durante la actuación de los servicios de emergencia se localizó a una persona fallecida en una vivienda de la zona, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo la muerte.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el desarrollo de los hechos y determinar las causas de lo ocurrido.