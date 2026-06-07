David Reinoso 07 JUN 2026 - 17:21h.

La creadora de contenido ha sido hallada sin vida en un exclusivo hotel de Sao Paulo, en Brasil

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El mundo de las redes sociales se encuentra de luto después de haberse confirmado el fallecimiento de Hilde Lynn Helphenstein, más conocida mundialmente como Jerry Gogosian, una famosa influencer y artista a los 40 años de edad. El cuerpo sin vida de Jerry Gogosian fue encontrado el pasado domingo, 31 de mayo, en un exclusivo hotel de Sao Paulo, en Brasil.

Los servicios de emergencias encontraron a la influencer en estado inconsciente y sobre la cama de la habitación que ocupaba en el hotel después de que un hombre que se identificó en recepción como su cirujano plástico, alertase que era incapaz de ponerse en contacto telefónicamente con ella, tal y como se detalló en el informe policial y que recogió, posteriormente, el medio brasileño 'G1'.

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Así fueron las últimas horas de Jerry Gogosian

Nada más dar el aviso, los servicios de emergencia se personaron en el hotel, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de la artista, que llevaba tres semanas en la Sao Paulo por una intervención estética. El hotel aseguró a la Policía que, horas antes a su muerte, Jerry Gogosian se presentaba visiblemente ebria y se había visto envuelta en un incidente junto a un grupo de amigas, demostrando un comportamiento irregular en el restaurante del hotel.

Concretamente, hablan de "exhibiciones íntimas en público". Este incidente provocó quejas formales por parte de otros huéspedes del hotel hacia la creadora de contenido, tildando su comportamiento de "vergonzoso". Pero esta no sería la única polémica que traería consigo la muerte de esta famosaartista, pues ha trascendido parte del informe policial donde se detallan alguna conclusiones previas.

La Policía apunta a una "muerte sospechosa"

El informe policial anteriormente citado señala que se trataría de una "muerte sospechosa", destacando que la influencer consumía drogas, y que en días anteriores, Jerry Gogosian se presentó en un centro médico debido a una posible sobredosis. Además, las autoridades han encontrado en la habitación en la que se hospedaba la influencer pastillas, un vaso y una botella vacía de vodka tirada por el suelo.