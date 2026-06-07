El aviso de este incidente se ha recibido a las 12:35 horas en vía pública en la Plaza de España

El autor del ataque ha resultado herido también por las salpicaduras del líquido

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Ciudad RealUn hombre ha rociado presuntamente a otras cuatro personas con un líquido corrosivo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), lo que ha provocado que las cinco personas hayan resultado heridas por quemaduras en brazos, espalda y cara, y trasladados al Hospital La Mancha Centro de la localidad.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de este incidente se ha recibido a las 12:35 horas en vía pública en la Plaza de España. El autor del ataque ha resultado herido también por las salpicaduras del líquido.

El hombre también ha sufrido heridas por salpicadura

El presunto agresor, un hombre de 45 años, que también ha sufrido heridas por salpicadura, ha sido trasladado en UVI. Un varón de 60 años y otro de 65 han sido trasladados en ambulancia de urgencias.

Asimismo, una mujer de 52 años ha sido traslada en ambulancia de soporte vital al centro alcazareño, y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Getafe. Una quinta persona, de la que desconoce la edad, también ha sido trasladado en un primer momento al Mancha Centro y después al Hospital de Getafe. De momento, se desconocen las causas que podrían haber provocado este incidente.