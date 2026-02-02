Herida de gravedad una mujer en Sevilla La Nueva tras sufrir una agresión en su vivienda: tiene numerosos huesos rotos y el cuerpo quemado

Una mujer de unos 30 años ha resultado gravemente herida tras sufrir una agresión en su vivienda de la localidad de Sevilla la Nueva, donde sanitarios han tenido que atenderla de urgencia por fracturas en varios huesos y quemaduras de distinto grado en el 40% de su cuerpo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones, si bien fuentes consultadas por Europa Press señalan que los primeros indicios no apuntan a que se trate de un caso de violencia de género, aunque por el momento tampoco está totalmente descartado.

Los hechos se han producido en torno a las 10 horas en una vivienda de la calle Constitución, hasta donde se han trasladado personal del SUMMA 112 para atender a la víctima por una fractura de mandíbula y de extremidades superiores, así como por quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo.

Ha sido trasladada al Hospital de La Paz

Por estas lesiones ha tenido que ser intubada, estabilizada y trasladada en estado muy grave al Hospital La Paz. Bomberos de la Comunidad de Madrid también han sido requeridos por un pequeño incendio en la cocina que, sin embargo, ya había sido sofocado a su llegada, ha informado Emergencias 112.

Por el momento, los sanitarios no han trasladado más información acerca de su estado. Los servicios de emergencia han informado de esta agresión a través de redes sociales. La guardia civil se ha hecho cargo de la investigación y trata de aclarar los motivos de la agresion y si hay más personas implicadas en lo que le ha sucedido la mujer.