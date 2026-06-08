Detenidas 22 personas de una red que explotaba sexualmente a mujeres en Málaga

La operación ha permitido liberar a 29 mujeres obligadas a trabajar en condiciones abusivas y restrictivas y que también estaban sometidas a explotación sexual

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La Policía Nacional ha detenido a 22 personas por su presunta participación en una red de un clan familiar que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en Málaga.

La operación ha permitido liberar a 29 mujeres obligadas a trabajar en condiciones abusivas y restrictivas y que también estaban sometidas a explotación sexual, según ha informado este lunes la Policía Nacional en una nota.

Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores.

Chalés en la Costa del Sol

Además, se han hallado 300.000 euros en efectivo, se ha bloqueado 1,1 millón de euros en cuentas de bancos y más de 6,5 millones en bienes inmuebles.

La investigación se inició en agosto de 2025, cuando se recibió información sobre dos chalés en Marbella y Benalmádena, donde las mujeres estarían prostituidas y habría delitos relacionados con tráfico de drogas.

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La organización estaba "perfectamente estructurada" en ambas localidades, con distribución de funciones, con una máxima dirigente, de 72 años, y sus hijos.

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El clan familiar supervisaba y dirigía "en todo momento" la actividad en estos chalés de lujo, en los que se funcionaba con un sistema de ‘tickets’ y había un amplio sistema de grabación, en el interior y el exterior de las casas.