Redacción Galicia Europa Press 07 JUN 2026 - 13:22h.

El accidente de tráfico se registró a las 23:20 horas en el kilómetro 7 de la carretera PO-244 en Pontevedra

Vecina de Soutomaior, la víctima mortal conducía el turismo y el copiloto resultó herido de gravedad

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PontevedraUn joven de 29 años murió en un accidente de tráfico después de chocar su vehículo contra un árbol y posteriormente caer por un desnivel en el término municipal de Ponte Caldelas (Pontevedra).

El siniestro vial, según ha informado el 112 de Galicia, se registró a las 23:20 horas en concreto, cuando el turismo circulaba por el kilómetro 7 de la carretera PO-244 y se desvió de la calzada.

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Tras impactar con el tronco de un ejemplar, el coche acabó precipitándose por un pequeño terraplén. Emergencias envió a la zona a sanitarios del 061, bomberos de O Morrazo y agentes de Guardia Civil.

Herido grave el copiloto del vehículo

A la llegada de los efectivos, los médicos no pudieron hacer nada más que confirmar el fallecimiento del conductor. Sí atendieron al copiloto y único acompañante de la víctima mortal, quien era vecina de Soutomaior.

Con heridas graves, el hombre fue evacuado a un hospital, según ha detallado la Benemérita. No tuvieron que utilizar material de excarcelación para liberar a ninguno de los ocupantes del automóvil.