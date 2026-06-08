El niño tiene cuatro años y paseaba con su madre y abuela por la calle, cuando fueron atacados por el perro

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Un perro de raza potencialmente peligrosa ha arrancado un trozo de oreja a una mujer de 51 años, quien al parecer lo estaba paseando por la calle, y ha atacado a un niño de cuatro y a dos mujeres de 44 y 22 años, abuela y madre del menor, en el municipio de Elda, Alicante, según fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press.

El cuerpo de seguridad ha precisado que los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde en esta localidad y que la mujer que iba con el can fue quien, en principio, sufrió las peores consecuencias del ataque.

Esta persona que paseaba al perro, y que no es la propietaria legal del animal, tuvo que ser trasladada hasta el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante para someterse a una operación con el fin de tratar de reconstruirle la oreja dañada.

Las tres personas fueron ingresadas en el hospital

Según las mismas fuentes, las otras tres personas integrantes de una misma familia que se vieron afectadas, es decir, el niño, su madre y su abuela, ingresaron en el Hospital General Universitario de Elda para recibir atención sanitaria por las lesiones que sufrieron durante el ataque.

Aunque por el momento no hay más información sobre el estado de las cuatro personas afectadas por el ataque de este perro ni del motivo por el que el perro se descontroló atacando a la persona que lo paseaba, la cual no era su dueña, y a otras tres personas, entre ellas un niño pequeño, que pasaban por la zona.

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Las autoridades confirmaron que la peor parte le tocó a la mujer que paseaba al perro, de raza peligrosa, a la cual le tuvieron que reconstruir la oreja, pero no han explicado las medidas adoptadas hacia el animal y de quién pertenecía la custodia en realidad.