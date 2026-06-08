La víctima se dirigía a un local cuando fue abordado de forma sorpresiva por tres personas

Herido grave un joven tras ser apuñalado en el tórax y el abdomen en Parla, Madrid

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SevillaLa Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 19 años y a un menor de 17 años por una agresión de extrema gravedad contra un octogenario. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de abril en una zona céntrica de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) en torno a las 07:00 horas de la mañana.

La víctima se dirigía a un local cuando fue abordado de forma sorpresiva por tres personas que empezaron a increparla, la derribaron y le propinaron golpes, patadas y puñetazos. Los supuestos autores del ataque huyeron después del lugar.

El octogenario perdió el conocimiento tras el ataque

El hombre de 80 años perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por los vecinos. Las lesiones causadas por la paliza eran tan graves que tuvo que ser ingresado en el hospital. Los agentes comenzaron una investigación con el testimonio de la víctima y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad perimetrales.

La Guardia Civil descubrió que los sospechosos procedían de un establecimiento de ocio nocturno y que llevaban una botella de óxido nitroso, una sustancia de uso recreativo que altera la conducta y la percepción.

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Los tres jóvenes confesaron los hechos

Una vez que identificaron a los tres implicados en el ataque, los agentes los localizaron y los presuntos autores confesaron los hechos. Los tres jóvenes aseguraron que la agresión se produjo sin que hubiese ningún tipo de conflicto con la víctima.

La Guardia Civil finalizó la investigación y después de identificarlos fueron puestos a disposición judicial.