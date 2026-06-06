Redacción Madrid Europa Press 06 JUN 2026 - 12:36h.

El altercado con arma blanca se produjo a las 7:25 horas en la calle Julio Romero de Torres de Parla

La Policía Nacional investiga si el suceso está relacionado con un enfrentamiento entre bandas juveniles

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MadridUn joven resultó herido grave este 6 de junio después de ser apuñalado en el tórax y el abdomen, según ha detallado el 112 de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Parla.

La agresión con arma blanca se produjo poco antes de las 7:25 horas cuando el servicio de emergencias regional recibió el aviso de que había un chico con heridas en el pecho y un costado derecho.

Hasta la calle Julio Romero de Torres se movilizó una ambulancia del SUMMA con personal sanitario que atendió al afectado, estabilizándolo y trasladándolo de urgencia al Hospital 12 de Octubre.

Investigan relación con bandas juveniles

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han indicado a Europa Press que están investigando lo ocurrido tras un enfrentamiento entre dos grupos. Tratan de averiguar si tiene relación con las bandas juveniles.