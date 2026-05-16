La víctima empezó a gritar desesperadamente para pedir auxilio y la niña lo escuchó de casualidad

La pequeña, lejos de asustarse, acudió y sin conocer de nada a la víctima se interpuso entre ella y el agresor

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ValladolidUna niña de 11 años ha detenido una agresión tras interponerse entre el maltratador y la víctima en plena calle en Valladolid. La agresión se produjo en presencia del hijo de ambos de apenas cinco años. Según informa 'Norte de Castilla', los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas en el barrio de las Delicias, en la confluencia de la calle Gerona con Arca Real.

Tras recibir el aviso por un presunto delito de malos tratos, la Policía Nacional acudió al lugar a pie, ya que la comisaría se encontraba en la misma calle. Poco antes de que llegaran, la víctima había comenzado a gritar desesperadamente para pedir auxilio.

La pequeña escuchó los gritos desesperados de la mujer

Fue en ese momento cuando la niña de 11 años, que pasaba de casualidad por la zona porque iba a un supermercado a por unos productos que le había encargado su madre, escuchó a la mujer. La pequeña, lejos de asustarse, acudió y sin conocer de nada a la víctima se interpuso entre ella y el agresor.

La menor le exigió que depusiera su actitud violenta y solicitó ayuda urgente con su móvil mientras se mantenía abrazada a la víctima para ofrecerle protección. Cuando llegaron los agentes se encontraron a la pareja enfrentada, el hijo de cinco años como testigo directo y a la menor aferrada a la mujer para que no la golpease. El hombre acabó detenido por las autoridades gracias a la intervención de esta pequeña.