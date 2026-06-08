Gonzalo Barquilla 08 JUN 2026 - 18:40h.

Nathan Ekkarat Srichan, de seis años, falleció el pasado sábado tras ser atacado por Choke, el mono que su abuelo tenía de mascota

Un tiroteo ocurrido el pasado mes de febrero en una escuela del sur de Tailandia generó gran consternación en el país

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Un niño de seis años ha muerto en Tailandia después de ser atacado por el mono que su abuelo tenía de mascota, lo que ha generado una gran preocupación en el país del sudeste asiático, donde a menudo se tienen animales exóticos como mascotas. Los hechos ocurrieron en Khao Yuan Thao, en el distrito de Sichon, en la provincia de Nakhon Si Thammarat.

El pequeño, Nathan Ekkarat Srichan, caminaba solo hacia la tienda de comestibles de su abuelo el pasado sábado por la mañana cuando ocurrió el ataque mortal, recoge el medio local 'Thairath'. El menor se acercó al mono sin darse cuenta del peligro. El animal estaba atado con una cuerda a dos árboles que se encontraban entre la tienda y la vivienda familiar.

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El mono se abalanzó sobre el niño y le comenzó a atacar: le mordió varias veces el pecho y la pierna. Los colmillos le perforaron los pulmones y, pese a ser trasladado de urgencia al hospital de Sichon, los médicos no pudieron salvarle la vida, tal y como recoge 'Khao Sod'.

La madre del niño destaca que el mono ya atacó a otros familiares previamente

Los monos suelen ser entrenados en Tailandia para recolectar cocos y otras labores, pero el animal que atacó a Nathan fue criado como animal de compañía. Jaroon, el abuelo del niño, había tenido al mono de cola larga como mascota desde que lo encontró en un bosque cuando era una cría en 2022. El hombre creyó que se había separado de su madre y se lo llevó a casa para cuidarle. Desde entonces, no se había separado. De hecho, el macaco tenía nombre propio: Choke, que significa "suerte" en tailandés.

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Los agentes policiales se desplazaron hasta la vivienda para confiscar al mono, pero descubrieron que Jaroon ya lo había liberado en un bosque cercano. Daranee Srichan, la madre del niño, ha asegurado a los medios locales que el animal ya había atacado a su padre y a un gato callejero, pero que han decidido no emprender acciones legales porque era la mascota familiar. El cuerpo de Nathan ha sido incinerado este lunes, apunta 'South China Morning Post'.

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La muerte del pequeño ha vuelto a poner el foco sobre la tenencia de animales exóticos en Tailandia

La muerte del pequeño ha vuelto a poner el foco sobre la tenencia de animales exóticos en Tailandia, una práctica relativamente extendida en un país con una gran riqueza de fauna y donde el tráfico ilegal de especies sigue siendo un problema. Una encuesta del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) realizada en 2021 reveló que el 12 % de los tailandeses tenía o conocía a alguien que poseía mascotas exóticas, entre ellas primates y grandes felinos. Más de la mitad de los propietarios consultados aseguraron que la rareza del animal era el principal motivo para tenerlo.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que los animales salvajes conservan comportamientos impredecibles incluso cuando han sido criados en cautividad. Este mismo año, una influencer alemana tuvo que recibir atención médica tras ser mordida por un mono en la provincia de Krabi, mientras que en 2024 las autoridades retiraron un león doméstico después de que escapara y atacara a un hombre y a un menor. Los expertos también recomiendan a quienes viajan a Tailandia vacunarse contra la rabia antes del desplazamiento, ya que los monos pueden ser portadores del virus y el contacto con ellos es frecuente en algunas zonas turísticas. Ante cualquier mordedura o arañazo, la enfermedad puede resultar mortal si no se recibe tratamiento a tiempo.