La princesa de Tailandia sufre una infección descontrolada tras más de 3 años en coma

La princesa Bha, de 47 años, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, de 73 años, fue considerada durante mucho tiempo una posible sucesora al trono

Se revela el estado de salud de la princesa de Tailandia tras más de dos años de silencio: su grave situación

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La princesa Bha, de 47 años, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, de 73 años, fue considerada durante mucho tiempo una posible sucesora al trono antes de su colapso en 2022. Nunca se ha casado ni ha tenido hijos y es la única hija del rey con su primera esposa, Soamsawali Kitiyakara. Pero su salud ya pone en duda esa perspectiva de fututo en la corona.

No en vano, la princesa Bha permanece hospitalizada y en coma desde diciembre de 2022, tras sufrir un colapso debido a una afección cardíaca mientras entrenaba perros en el campo de entrenamiento canino militar del distrito de Pak Chong.

Ahora, su cuadro médico se complica aún más, si cabe. En un comunicado difundido el jueves 21 de mayo, la Oficina de la Casa Real informó que la princesa padece una infección abdominal e inflamación en el intestino grueso. “Sigue dependiendo de equipos médicos para mantener el funcionamiento de sus pulmones y riñones”, dijo el palacio, y agregó que su estado “ha seguido deteriorándose” y que la infección, ahora “incontrolable”, ha “afectado a otros órganos”.

No es la primera vez que el estado de salud de la princesa empeora.En un comunicado anterior del palacio, publicado en agosto de 2025 , los médicos del Hospital de la Cruz Roja de Chulalongkorn en Bangkok dijeron que habían detectado "una infección grave en el torrente sanguíneo", lo que los llevó a administrarle antibióticos y medicamentos para estabilizar su presión arterial.

Antes de su hospitalización, la princesa Bha, licenciada en derecho y relaciones internacionales, trabajaba con las Naciones Unidas y fue embajadora de Tailandia en Austria. También era conocida por su defensa de los derechos de las mujeres encarceladas y por contribuir a la aprobación de las "Reglas de Bangkok" de la ONU de 2010 sobre el trato a las mujeres reclusas.

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Ahora, la atención se centra cada vez más en el hijo menor del rey, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti, de 21 años, como posible futuro heredero. El príncipe es el único hijo del rey y su tercera esposa, Srirasmi Suwadee.