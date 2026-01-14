La zona de construcción formaba parte de un proyecto ferroviario para la mejora de la línea de alta velocidad

Al menos 31 personas han muerto y 64 han resultado heridas este miércoles en Tailandia al caer una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que se encontraba en movimiento a la altura de la localidad de Ban Thanon Kot, en la provincia interior de Nakhon Ratchasima.

El Ministerio de Sanidad tailandés ha confirmado el balance en un comunicado difundido a través de redes sociales, unas informaciones que llegan a medida que los equipos de rescate siguen trabajando en la zona para liberar al resto de pasajeros atrapados entre los restos.

El incidente ha ocurrido alrededor de las 9.45 (hora local), cuando la grúa se ha precipitado sobre el tren, que cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani y ha provocado su descarrilamiento

La empresa de Ferrocarriles Estatales de Tailandia y el Departamento de Transporte Ferroviario se encuentran investigando lo sucedido dado que la zona de construcción formaba parte de un proyecto ferroviario para la mejora de la línea de alta velocidad que atraviesa la provincia.

El primer ministro interno, Anutin Charnvirakul, ha lamentado la tragedia y ha asegurado que lo sucedido será "debidamente investigado" para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Para él, la prioridad es "determinar las causas del siniestro", según informaciones recogidas por la cadena Thai PBS

"Si se descubre que es la empresa constructora la responsable, tendrá que haber consecuencias. Cuando se producen estos incidentes, debe haber respuesta. Alguien tiene que pagar por fracasar a la hora de supervisar este proyecto de forma apropiada", ha apuntado.