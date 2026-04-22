Esther Zamora, madre de Blanca: "Cuando nos dimos cuenta, uno de los perros lobo la tenía en la boca como si fuera un trapo"

Una bebé de 22 meses, “intubada y en estado crítico” tras ser atacada por varios perros en Talavera, Toledo: “Solo estamos centrados en ella"

Compartir







Blanca, la bebé de 22 meses que este domingo por la tarde fue atacada por un perro en el jardín de su vivienda en Talavera de la Reina, Toledo, sufrió hasta 82 tipos de lesiones diferentes en todo el cuerpo que han requerido hasta 100 puntos de sutura. Cuando la menor llegó al Hospital Universitario de Toledo tras un primer intento de atención en una clínica de Talavera tenía la tensión la tenía por los suelos.

Según ha informado la familia, Blanca sigue intubada y sedada. Preocupa especialmente dos laceraciones en el hígado que, en principio, no van a intervenir a corto plazo. Los médicos consideran que ahora mismo hay otras prioridades y confían en que puedan regenerarse con el tiempo, aunque la familia desconoce qué ideas tienen.

PUEDE INTERESARTE Evoluciona favorablemente el bebé hospitalizado tras ser mordido por un perro en una finca particular en Murcia

"Más estable dentro de la gravedad"

También han comunicado que "ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo. Sabemos que queda un camino largo, muy largo, pero tenemos esperanza en que Blanca es fuerte y va a salir adelante".

La evolución de la pequeña Blanca presenta signos positivos. "Gracias a Dios, al increíble trabajo de los médicos y a todas vuestras oraciones, poco a poco ha ido respondiendo. Entre ayer y hoy ha empezado a mejorar: han podido retirarle parte de la medicación porque su cuerpo comienza a reaccionar", ha comentado su entorno.

PUEDE INTERESARTE Reconstruyen la cara del niño de dos años atacado por un perro en Alzira, Valencia

La familia, en un comunicado hecho público por la prensa local, han contado que llevan tiempo con una situación muy complicada con el vecino por un "conflicto socioeconómico de división de empresas", al que en numerosas ocasiones "le habíamos pedido que no dejara a sus perros lobo americanos sueltos por las zonas comunes del jardín". "Nunca hizo caso", denuncia la familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El domingo, "en un descuido que aún no sabemos cómo pudo ocurrir", Blanca salió al jardín y "en cuestión de segundos vivimos la peor pesadilla de nuestra vida". "Cuando nos dimos cuenta, uno de los perros lobo la tenía en la boca como si fuera un trapo". La familia subraya que "fueron momentos absolutamente desgarradores y de auténtico pánico".

Oraciones por Blanca

Esther Zamora, la madre de Blanca, ha pedido a la gente que "no se canse de rezar" porque la pequeña Blanca todavía "tiene mucho camino por delante".

"Necesitamos todas las oraciones", ha insistido esta madre en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press. Esther ha asegurado que si "no fuese por las oraciones" esto "sería insostenible". De este modo, esta madre ha pedido a la gente "un avemaría por Blanca", para que se produzca "el milagro".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esther ha relatado que lo vivido el domingo "está siendo una pesadilla". "El domingo se nos paró la vida", admite esta madre, que afirma que la pequeña Blanca llegó "muy crítica" al hospital. "Los médicos nos dijeron que estuviésemos preparados para lo peor porque no conseguían estabilizarla".

Tras agradecer que toda la ciudad de Talavera se esté volcando con Blanca, ha recalcado que lo sucedido el domingo fue "un accidente". La familia ahora mismo está centrada en la recuperación de la pequeña y advierte de que "lo demás ya se verá". "Ahora mismo lo importante es que ella salga de esta situación pronto y que pueda volver a casa con sus hermanos y que esta pesadilla acabe pronto", asevera.