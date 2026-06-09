Carlos Plá Valencia, 09 JUN 2026 - 13:32h.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional, ha lanzado una alerta solicitando la colaboración ciudadana para dar con el paradero de las hermanas

Confirman que el cuerpo hallado en Almassora, Castellón, es el del menor desaparecido desde el pasado jueves

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No hay noticias de María del Carmen y Paloma, dos hermanas de 13 y 10 años, desaparecidas desde el pasado 3 de junio después de que se fugaran juntas del centro de menores Les Rotes de Denia (Alicante).

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional, ha lanzado una alerta en su página web con los datos de las dos hermanas para dar con su paradero.

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La hermana mayor, María del Carmen B.M., nació en noviembre de 2020. Mide 1,50 metros y pesa 40 kilos. Tiene el color de los ojos marrón y cabello castaño, liso y largo.

Por su parte, la más pequeña, Paloma B. M., tiene diez años y nació en mayo de 2016. Paloma, que mide 1,20 cm y pesa 30 kilos, llevaba en el momento de su desaparición un vestido de tirantes de rojo largo y una cinta morada en la cintura, así como sandalias blancas con plataforma. Tiene el pelo negro, liso y largo, y los ojos de color marrón.

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Colaboración ciudadana

El aviso oficial emitido por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas pide la colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que disponga de información sobre la menor contacte con la Policía Nacional a través del teléfono 091. También aparece habilitado el teléfono 116000 de ANAR, línea europea de ayuda para casos de niños desaparecidos.