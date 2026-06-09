Las defensas pidieron la libre absolución de los acusados y recurrirán el fallo

Detenido un hombre por conducir sin carné tras huir seis kilómetros con una menor de cuatro años a bordo en Málaga

Compartir







La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 35 años de prisión a los tres acusados de la muerte del joven venezolano de 19 años conocido como Bori, quien se encontraba en situación de asilo en España y fue asesinado a tiros en 2022 a la salida de una discoteca en la localidad madrileña de Alcorcón.

En la sentencia, el magistrado presidente del jurado popular que declaró culpables a Jonathan Gabriel L.R., Estarly Rafael P.S. y Jesús Leoncio A.A. les impone una pena de 35 años: 16 por el asesinato, 9 por cada una de las tentativas sobre los dos acompañantes de la víctima y uno por tenencia ilícita de armas.

Por estos hechos, tanto la Fiscalía como las acusaciones solicitaban penas de 55 años de prisión para cada acusado, mientras que sus defensas pidieron su libre absolución de todos ellos y, según han adelantado a EFE, recurrirán el fallo.