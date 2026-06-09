Los tres presuntos autores llevaron a la menor a un descampado con poca iluminación aprovechando que estaba sola y mareada

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VizcayaLa menor que ha denunciado haber sido víctima de una agresión sexual en las fiestas de San Antonio de Etxebarri ha afirmado que fueron tres los presuntos autores de los hechos. Según informa 'El Correo', la chica ha relatado a la Ertzaintza que los tres amigos de 14 y 15 años, de los cuales ya conocía a dos con anterioridad, se habían juntado con su cuadrilla durante la noche del pasado domingo 7 de junio.

Los tres presuntos autores llevaron a la menor a un descampado con poca iluminación aprovechando que estaba sola y mareada, ya que había estado consumiendo alcohol. En ese momento, la chica se había separado de sus amigas y los tres jóvenes buscaron ese lugar con la pretensión de que les practicara sexo oral mientras uno de ellos vigilaba. La víctima se resistió e intentó coger el teléfono pero no la dejaron.

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La víctima logró coger el móvil y avisar a sus amigos

La menor consiguió acceder al teléfono y contactó con sus amigos. Ellos fueron a buscarla y los presuntos autores frenaron el intento de agresión sexual. La víctima llamó a sus padres y estos acudieron a buscarla rápidamente alrededor de las 02:00 horas de la madrugada.

Dos de los presuntos autores fueron identificados por los agentes en el lugar de los hechos y fueron trasladados a la comisaría. El tercero ya se había marchado a casa pero fue localizado más tarde. Los tres chicos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores y negaron los hechos. La instrucción del caso continúa con la toma de declaración de los posibles testigos como, por ejemplo, algunas amigas de la menor.

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La letrada de la joven solicitó una orden de alejamiento como medida cautelar porque la víctima se encuentra asustadas y los presuntos agresores viven en el mismo municipio. Pero el juez ha denegado la petición.

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"Este acto de violencia es inaceptable", afirma el ayuntamiento

El ayuntamiento, la comisión de fiestas y los colectivos de las txosnas han activado de inmediato el protocolo municipal de actuación y convocando una concentración de repulsa para esta tarde, a las 18:30 horas, en la Plaza Zintururi. En un comunicado han expresado su "más enérgica repulsa" ante lo sucedido, incidiendo en que "este acto de violencia es inaceptable y va en contra de los valores de respeto, convivencia y paz que promovemos" en sus calles.

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El consistorio ha incidido en el derecho inalienable de las jóvenes a "sentirse seguras en su barrio y en su pueblo", remarcando que la ciudadanía vizcaina no tolerará que el miedo condicione su día a día. Así, han reafirmado su firme compromiso con la construcción de un entorno seguro y justo para todas las personas, donde cada uno pueda vivir en libertad y con dignidad.

Las instituciones locales han destacado que el acto de esta tarde tiene el objetivo de arropar a la agredida y resaltar que las calles de Etxebarri son para la libertad y el respeto de todos.