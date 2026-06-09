El análisis de las cámaras de seguridad de la zona y los restos biológicos de los presuntos agresores centran las pesquisas policiales

Investigan una agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española en Milán, Italia

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La Policía italiana está centrando su investigación en el análisis de las cámaras de seguridad situadas en los alrededores de la discoteca The Beach, en via Corelli, y en las calles próximas donde la estudiante española de 20 años denunció haber sido violada por cuatro hombres durante la madrugada del 22 al 23 de mayo. Los agentes revisan las imágenes del interior y exterior del local, así como de los callejones cercanos, con el objetivo de reconstruir los movimientos del grupo, identificar el vehículo utilizado y obtener datos que permitan identificar a los presuntos agresores.

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Según el diario El Mundo, la Fiscalía de Milán activó el protocolo de urgencia “código rojo” y ordenó una investigación que incluye también el análisis de registros de telefonía móvil y la recogida de muestras biológicas en el cuerpo de la víctima. Tal como detalla Milano Today, los investigadores buscan “cualquier hallazgo biológico y obtener los archivos de ADN de los atacantes”, además de rastrear “las grabaciones de las cámaras de seguridad dentro y fuera de la discoteca, así como las de los callejones”.

Cómo conoció a los presuntos agresores y cómo ocurrió la agresión

La joven, que se encontraba en Milán con una beca Erasmus, acudió a la discoteca The Beach acompañada de una amiga española. Allí conoció a dos jóvenes con los que compartió parte de la noche. Según su denuncia, recogida por el diario madrileño, la situación cambió cuando perdió de vista a su amiga y los dos chicos “la persuadieron para salir del local”.

Una vez fuera, en una zona apartada cercana a la discoteca, comenzaron las primeras agresiones. El diario Milano Today detalla que a los dos jóvenes se les sumaron otros dos amigos, formando un grupo de cuatro que “inmovilizaron a la chica, impidiéndole pedir ayuda, y la arrastraron a un rincón oscuro y apartado”.

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Posteriormente, según el relato de la víctima, los agresores la obligaron a subir a un coche, que desplazaron hacia un área más oscura próxima al aeropuerto de Linate. Allí, en el interior del vehículo, la joven fue violada por turnos antes de ser abandonada en la calle. Los cuatro hombres huyeron en el coche.

La estudiante logró contactar con su amiga, que acudió en su ayuda. Ambas se trasladaron en taxi a la clínica Mangiagalli, donde los profesionales confirmaron “indicios compatibles con agresión sexual”, según El Mundo. Tras recibir atención médica y psicológica, la joven presentó denuncia en la comisaría.

La víctima ha regresado a España junto a su familia, poniendo fin a su estancia Erasmus mientras continúa la investigación para identificar a los autores.