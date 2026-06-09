Redacción Andalucía 09 JUN 2026 - 13:03h.

Se desconoce por el momento el instituto donde han tenido lugar los hechos denunciados ni si se han adoptado medidas tras lo ocurrido

Investigan una agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española en Milán, Italia

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Una profesora de un instituto público de Jaén capital ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de una presunta agresión sexual a un alumno adolescente, según han confirmado medios locales, sin que se conozcan detalles de la docente ni del centro donde habrían ocurrido los hechos.

La investigación permanece abierta y, por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que se habrían producido los hechos ni sobre el avance de las diligencias policiales. Fuentes citadas por Diario Jaén señalan que el instituto asegura desconocer lo ocurrido y que no se han ofrecido explicaciones adicionales mientras continúa el trabajo de los agentes.

La Policía Nacional mantiene activas las actuaciones para esclarecer el alcance de los hechos denunciados, sin que se conozcan posibles medidas adoptadas en el centro educativo mientras avanza la investigación, informa Jaén Hoy