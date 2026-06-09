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Abuso sexual

La Policía Nacional detiene a una profesora de un instituto de Jaén por un presunto caso de abuso sexual a un alumno

Comisaría de la Policía Nacional de Jaén
Comisaría de la Policía Nacional de Jaén. Europa Press
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Una profesora de un instituto público de Jaén capital ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de una presunta agresión sexual a un alumno adolescente, según han confirmado medios locales, sin que se conozcan detalles de la docente ni del centro donde habrían ocurrido los hechos.

La investigación permanece abierta y, por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que se habrían producido los hechos ni sobre el avance de las diligencias policiales. Fuentes citadas por Diario Jaén señalan que el instituto asegura desconocer lo ocurrido y que no se han ofrecido explicaciones adicionales mientras continúa el trabajo de los agentes.

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