Asun Chamoso 09 JUN 2026 - 12:06h.

La Policía Local detuvo a un hombre, acusado de secuestrar a la joven que constaba como desaparecida en Francia

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GironaLa Policía Local de Blanes (Girona) ha rescatado a una mujer francesa que había sido secuestrada y agredida presuntamente por su expareja, que fue detenida. Los agentes comprobaron que la víctima constaba como una persona desaparecida en Francia, según informa el cuerpo policial en un comunicado.

Los hechos sucedieron a las diez y media de la noche de este domingo, cuando la Policía Local recibió el aviso de que un hombre estaba golpeando un vehículo donde había una chica encerrada en su interior, en una gasolinera situada muy cerca del centro de Blanes. Cuando llegaron varias patrullas para comprobarlo, el hombre salió corriendo, pero los agentes consiguieron interceptarle tras una persecución.

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Los policías comprobaron que la joven figuraba como persona desaparecida en Francia y, tras diversas indagaciones, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que la mujer estaba en paradero desconocido. Al tomar declaración al hombre, explicó que los dos eran pareja, y estaban pasando unos días de vacaciones en la Costa Brava y que estaban alojados en un hotel de Lloret de Mar (Girona).

Secuestrada y agredida

Sin embargo, ella negó este relato. En su declaración, explicó a los agentes que el hombre era su expareja y la había secuestrado, agredido y amenazado de muerte, le tenía mucho miedo y la había incomunicado porque le había quitado el móvil para que no pudiera comunicarse con nadie.

Tras comprobar, a través de la Policía Local de Lloret, que en el hotel referenciado no constaba que ninguno de los dos estuviese alojado, la Policía de Blanes procedió a la detención del hombre como presunto autor de delitos de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños.

La joven francesa, que expresó su voluntad de volver a casa, fue atendida en el Hospital Comarcal y, posteriormente, trasladada a un lugar seguro.