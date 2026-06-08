Ibiza registra la caída de dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 29 años: uno cayó por un acantilado y otro de un séptimo piso

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Dos jóvenes, de 19 y 29 años, han resultado heridos de gravedad tras sufrir sendas caídas en las últimas horas en Ibiza, una de ellas desde un acantilado en Santa Eulària y la otra desde un séptimo piso en Sant Antoni, ha informado este lunes la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

El primero de los accidentados, un ciudadano estadounidense de 19 años, resultó herido este domingo por la tarde tras precipitarse desde una altura de unos 12 metros cuando saltaba al mar desde un acantilado situado en una cala de Santa Eulària, según la Guardia Civil.

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El joven se golpeó contra una roca y fue trasladado por una ambulancia del 061 a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 19:48 horas. Permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una fractura vertebral cervical y dorsal, traumatismo pulmonar con neumotórax derecho y diversos politraumatismos. Su estado es estable dentro de la gravedad.

Intentó pasar de un balcón a otro

El segundo suceso se ha producido en la mañana de este lunes en Sant Antoni, donde un ciudadano colombiano de 29 años residente en Mallorca, se ha precipitado desde un séptimo piso al intentar pasar de un balcón a otro en un edificio de apartamentos.

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El herido ha ingresado en la Policlínica a las 8:34 horas en estado muy grave y fue trasladado directamente al quirófano. Presenta un traumatismo torácico y abdominal, fractura de pelvis y múltiples politraumatismos graves.

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En el operativo del accidente de Santa Eulària intervinieron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia del 061, mientras que en el de Sant Antoni participaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias.